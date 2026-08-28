Заметки о животных — Антон, ты только не заводись, пожалуйста. Я не прошу тебя забирать его домой, — спокойно говорила Вера.
Зачем ты это сделал?
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Элеонора Коган
Антон сволочь, отвёз Дружка за город и бросил. И судьба его наказала за это. Машину разбил и с работы уволили. Не выполнил он Верин завет.
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2 н.
Элеонора Коган
Но как здорово, что Дружка взяли хорошие люди и у него теперь есть свой дом и любящая семья!!!!
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2 н.
ВИ
Виктория Иванова
Я, до последнего, надеялась, что этот гад одумается и найдет Дружка и поселит у себя, но нет гнида так гнидой и остался. Слава Богу нашлись Люди!
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2 н.
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