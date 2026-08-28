Зачем ты это сделал?

Элеонора Коган Антон сволочь, отвёз Дружка за город и бросил. И судьба его наказала за это. Машину разбил и с работы уволили. Не выполнил он Верин завет.

Элеонора Коган Но как здорово, что Дружка взяли хорошие люди и у него теперь есть свой дом и любящая семья!!!!