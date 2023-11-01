В Пензе обсудили варианты создания нового проезда на улице Ново-Казанской

Мэр Пензы Александр Басенко провел аппаратное совещание в администрации города 31 октября. В ходе этой встречи обсуждались возможные способы обустройства дополнительного проезда на улице Ново-Казанской со стороны Ахун, особенно после строительства транспортной развязки на пересечении улиц Измайлова и Антонова, что стало предметом интереса горожан.
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