Что известно об «Искандере-1000»

Триста девяносто, пятьсот пятьдесят и тысяча километров. В августе 2026 года эти три числа оказались рядом, будто речь шла о последовательных ступенях одной модернизации.
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