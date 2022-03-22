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Facebook* и Instagram* все. Как развивался иск против Meta*

Facebook* и Instagram* все. Как развивался иск против Meta*

Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta* экстремистской организацией и запретил в России соцсети Facebook* и Instagram*.

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