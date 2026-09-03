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За рулем

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Новый автозавод построят в Бурятии

Новый автозавод построят в Бурятии

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение, предусматривающее строительство автозавода в Улан-Удэ.

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