Исторический запуск: космический корабль Boeing Starliner готов к первому полёту на МКС с экипажем

Ракета Atlas V была доставлена на стартовую площадку в субботу, 4 мая, в так называемый День Звездных войн, на станции Космических сил на мысе Канаверал, за несколько дней до своего исторического первого полета с астронавтами.
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