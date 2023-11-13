На Украине анонсировали уголовные дела против генералов ВСУ

Между тем в Минобороны России заявили о срыве пяти ротаций ВСУ на Южнодонецком направлении. В Верховной раде анонсировали уголовные дела против генералов ВСУ Украинский депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что в ближайшее время будут заведены уголовные дела против высокопоставленных военных ВСУ.