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Comcast Plunges As CFO Warns Broadband Subscriber Bleeding Won't Stop

Comcast Plunges As CFO Warns Broadband Subscriber Bleeding Won't Stop

Comcast Plunges As CFO Warns Broadband Subscriber Bleeding Won't Stop Comcast shares tumbled after CFO Jason Armstrong warned at the Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference that broadband subscriber losses would not improve this quarter from a year earlier.

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