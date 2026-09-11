Российская авиация нанесла удары по пунктам управления и дислокации ВСУ в Сумской области

Российская авиация провела ударные операции по пункту управления беспилотниками Национальной гвардии Украины и пункту временной дислокации украинской бригады в районе села Лесное Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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