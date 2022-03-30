Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ветер
    Очень жаль.В Рязани простили...
  • Александр
    Неужели в Рязани в руководстве умные люди появились?  Или это способ нарастить личный бюджет?В Рязанской облас...
  • Михаил Михайлович
    Ваша метрополия Москва скупила на корню 20 % действующих заводов по всей России остальные отдала иностранным инвестор...Страны G7 откажут...

Ассоциация аптек попросила МВД пресечь продажу лекарств с рук в интернете

Ассоциация аптек попросила МВД пресечь продажу лекарств с рук в интернете

Согласно обращению, контроль требуется за возможным вводом в оборот некачественных лекарственных препаратов и для выявления возможной угрозы жизни и здоровью граждан во время перенастройки фармацевтического сектора в связи с введением санкций.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх