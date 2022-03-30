Ассоциация аптек попросила МВД пресечь продажу лекарств с рук в интернете

Согласно обращению, контроль требуется за возможным вводом в оборот некачественных лекарственных препаратов и для выявления возможной угрозы жизни и здоровью граждан во время перенастройки фармацевтического сектора в связи с введением санкций.
Согласно обращению, контроль требуется за возможным вводом в оборот некачественных лекарственных препаратов и для выявления возможной угрозы жизни и здоровью граждан во время перенастройки фармацевтического сектора в связи с введением санкций.
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