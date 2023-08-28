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Разговор с азербайджанцем, или Ещё раз о том, почему мигранты - пятая колонна

Разговор с азербайджанцем, или Ещё раз о том, почему мигранты - пятая колонна

Блог: Выключаем эмоции, включаем ум Те, кто просмотрел предыдущее видео из моего блога, в котором я рассказал о посещении музейно-выставочного центра в Кировске, в конце этого видео, наверное, были немало удивлены тем, что я опять, вроде бы не по делу, начал рассуждать об опасности заселения России мигрантами из стран Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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HotRS
А был бы не капитаном дальнего плаванья, а &quot;понаехавшим&quot;  из псковской деревни, то воровал бы велосипеды.  Даже несмотря на то, что &quot;у них и коров и сельского хозяйства толком не было&quot; не было и такого воровства.
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11 час.
Стас Гулинов
Из Пскова он и приехал... И прах его я в Псков вернул.
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9 час.
HotRS
Перед тем, как его отправили в Эстонию он закончил ВУЗ. Скорее всего в Питере. Разницу с обычным работягой улавливаете?
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6 час.

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