Разговор с азербайджанцем, или Ещё раз о том, почему мигранты - пятая колонна

Блог: Выключаем эмоции, включаем ум Те, кто просмотрел предыдущее видео из моего блога, в котором я рассказал о посещении музейно-выставочного центра в Кировске, в конце этого видео, наверное, были немало удивлены тем, что я опять, вроде бы не по делу, начал рассуждать об опасности заселения России мигрантами из стран Средней Азии и Закавказья.