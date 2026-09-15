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Царьград

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Андрей Сапунов: акции «Газпромнефти» принесут высокий доход

Андрей Сапунов: акции «Газпромнефти» принесут высокий доход

15 сентября индекс Мосбиржи колебался около 2340 пунктов. Эксперт из НОКССБАНК Андрей Сапунов указывает на возможность доходности акций таких как «Газпромнефть» и ЛУКОЙЛ.

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