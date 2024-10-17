Указ подписан. Пенсионеров, у которых есть стаж с 1981 по 1995 год, ждет сюрприз с 19 октября

До конца года размер пенсии может увеличиться у граждан определенного возраста. Благодаря судебному прецеденту право на перерасчет смогут получить пенсионеры, чей стаж пришелся на период с 1981 по 1995 год.
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