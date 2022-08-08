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Слепец об «Амуре»: «Конкуренция высокая, пока еще не прибыли все легионеры. Нужно добавлять»

Кирилл Слепец оценил начало предсезонки в «Амуре». – «Амур» выиграл оба стартовых матчах под руководством Епанчинцева и обнадежил своих болельщиков.

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