Ульянов: в ЕС обманывают граждан, обвиняя РФ в остановке поставок газа

Чиновники из стран Евросоюза специально обманывают своих граждан, утверждая, что за остановкой поставок газа в Европу стоит Россия, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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