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Хотите, чтобы мы как Лукашенко ушли к России? – Грузинские власти Западу на закрытых переговорах

Хотите, чтобы мы как Лукашенко ушли к России? – Грузинские власти Западу на закрытых переговорах

Политнавигатор Грузия предупредила Запад, что будет действовать не как Янукович на Украине, а как Лукашенко в Белоруссии, и поэтому силовой сценарий свержения власти обречен на провал.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
а кому вы нужны в России,дебилы продажные? Путину да Лаврову,так это не Россия,да и не вечные.
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5 час.
Александр Александров
Так на карачках стояли. Умоляли... Клялись в вечной верности...
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2 час.
татьяна дзанагова
идет торговля
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1 час.

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