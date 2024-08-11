Врать «нельзя»: спросят ли с российских военблогеров за искажённое освещение событий в Курской области

Компанцев Сергей Врать «нельзя»: спросят ли с российских видеоблогеров за искажённое освещение событий в Курской области... часто блогеры несут ерунду может и правдивая на данном месте но что сбоку находится и прочее и граждан рф не существует и денег тоже у всех 15 так сказать стран код денег СССР факт и кто реально менял гражданство о выходе из СССР . документально

Нина Попова Если вы про Герасимова, то он не в Курской области находится. А военные журналисты имеют инфу с мест. К тому же в Курской области очень плохо со связью. Даже между нашими подразделениями связь отсутствует.