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Медвежий угол

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Врать «нельзя»: спросят ли с российских военблогеров за искажённое освещение событий в Курской области

Врать «нельзя»: спросят ли с российских военблогеров за искажённое освещение событий в Курской области

Уже "мочат": Белоусов начал мстить за Курскую область с "головы". Два "Искандера" ударили в штаб командующих операцией "Суджа" Михаил Токмаков Вечером 8 августа было объявлено, что на фоне продолжающейся обороны приграничья Курской области от вторгшихся сил ВСУ генпрокурор РФ Краснов приказал прокуратурам этого и соседних регионов перейти на круглосуточный режим работы.

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Комментарии
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Компанцев Сергей
Врать «нельзя»: спросят ли с российских видеоблогеров за искажённое освещение событий в Курской области... часто блогеры несут ерунду может и правдивая на данном месте но что сбоку находится и прочее и граждан рф не существует и денег тоже у всех 15 так сказать стран код денег СССР факт и кто реально менял гражданство о выходе из СССР . документально
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6 час.
Нина Попова
Если вы про Герасимова, то он не в Курской области находится. А военные журналисты имеют инфу с мест. К тому же в Курской области очень плохо со связью. Даже между нашими подразделениями связь отсутствует.
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6 час.
Компанцев Сергей
я писал вообще а не места нахождении там где тонко там и рвется согласитесь...
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6 час.

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