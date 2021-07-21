Русская весна

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Тайная война: ряд стран-агрессоров решили погрузить юг Сирии в кровавый хаос

Тайная война: ряд стран-агрессоров решили погрузить юг Сирии в кровавый хаос

В настоящее время наблюдаются направленные действия ряда стран по дестабилизации обстановки в южных провинциях Сирии: финансовая подпитка, поставки оружия через границу, переброска и подготовка людского ресурса (новых боевиков радикального толка).

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