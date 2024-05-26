Динамика роста объема расчетов в национальных валютах между Россией и Центральной Азией Ирэн ОрлонскаяОбъем взаиморасчетов между Россией и странами Центральной Азии в национальных валютах продолжает демонстрировать устойчивый рост, что свидетельствует о укреплении экономических связей в регионе.
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