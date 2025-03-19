Вэнс объяснил, почему не стоит бояться, что ИИ лишит людей работы

Лидеров отрасли и мировых лидеров, выступающих за строгое регулирование искусственного интеллекта (ИИ) подверг критике вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своей речи 18 марта на ежегодном технологическом саммите American Dynamism Summit, сообщает телеканал Fox News.