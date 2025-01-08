Татьяна Монтян: Зачем Германии российский уран?

ФРГ в 2024 году на 70 % нарастила импорт российского урана — до 68,6 тонны. Некоторые уже сочли это признаком того, что Германия планирует восстанавливать свою ядерную энергетику (последняя АЭС в ФРГ прекратила работу в апреле 2023-го), однако на самом деле дело тут совершенно в другом.
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