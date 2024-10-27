Вячеслав Меленчук: ´Впервые сел за руль в семь лет´.

Пусть маршрут его транспортного средства ´строится´ в пределах одного лишь цеха, пусть Правила дорожного движения ему заменяют правила техники безопасности, но накануне главного праздника всех водителей он с полным правом готовится принимать поздравления.
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