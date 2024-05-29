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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кайри Ирвинг: «Поражение на мне»

Ранее ответственность за неудачу взял на себя Лука Дончич. «Лука не одинок в этом. Я ожидал, что он скажет нечто подобное, особенно с учетом того, как для него все это важно и как он хочет побеждать, как он хочет вести за собой нашу команду.

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