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Завершается подготовка военнослужащих-миротворцев в Приморье

Завершается подготовка военнослужащих-миротворцев в Приморье

Миротворческое подразделение общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, завершает курс интенсивной подготовки.

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