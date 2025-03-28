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Аэропорты Таиланда закрыты из-за землетрясения

Аэропорты Таиланда закрыты из-за землетрясения

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Аэропорты Таиланда временно закрыты из-за землетрясения, сообщает Nation. "В связи с землетрясением был издан общенациональный приказ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда", - говорится в сообщении издания на странице в соцсети X.

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