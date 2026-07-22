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Павел Воля — Рухнувший бизнес и миллионные убытки «идеального» шоумена

Павел Воля — Рухнувший бизнес и миллионные убытки «идеального» шоумена

Он зарабатывает сотни миллионов рублей в год, собирает тысячи зрителей на стендап-концертах и остаётся одной из главных звёзд российского юмора уже два десятилетия.

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