Правление Путина: великий крест надо донести до конца

Владимир Владимирович входит в 24 год правления Россией степенным, чуть уставшим (что неудивительно при тяжелейшей многолетней нагрузке), самым опытным в мире правителем, который на 70-м году жизни запустил мировой процесс новой деколонизации большинства человечества.