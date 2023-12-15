Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Правление Путина: великий крест надо донести до конца

Правление Путина: великий крест надо донести до конца

Владимир Владимирович входит в 24 год правления Россией степенным, чуть уставшим (что неудивительно при тяжелейшей многолетней нагрузке), самым опытным в мире правителем, который на 70-м году жизни запустил мировой процесс новой деколонизации большинства человечества.

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