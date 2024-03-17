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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Перри сделал передачу коньком в матче с «Колорадо» – 900-е очко в НХЛ. Он стал 5-м игроком с драфта-2003 с таким достижением

Перри сделал передачу коньком в матче с «Колорадо» – 900-е очко в НХЛ. Он стал 5-м игроком с драфта-2003 с таким достижением

Форвард «Эдмонтона» ассистировал при шайбе Сэма Кэррика в игре регулярного чемпионата с «Колорадо» (2:3 ОТ).

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