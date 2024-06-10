Максим Русин сменил Минцифры на департамент связи

В мэрии Новосибирска произошли очередные кадровые изменения: оставшийся без начальника после ухода Александра Горнштейна департамент связи и информатизации возглавил трудившийся в областном правительстве Максим Русин.
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