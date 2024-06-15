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Мелони: страны ЕС не будут напрямую участвовать в выделении кредита G7 Украине

Мелони: страны ЕС не будут напрямую участвовать в выделении кредита G7 Украине

Global Look Press/LaPresse/Roberto Monaldo Страны Евросоюза пока не будут напрямую участвовать в предоставлении Киеву кредита в размере $50 млрд, выделение которого было анонсировано в ходе саммита стран "Большой семерки" в итальянской Апулии, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони 15 июня.

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