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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Единая лига ВТБ. «Зенит» сыграет с «Уралмашем»

В понедельник, 2 октября, состоится один матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Санкт-петербургский «Зенит» примет дебютанта турнира екатеринбургский «Уралмаш».

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