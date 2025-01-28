Боец ВС РФ Губарев заявил, что дети элиты стали массово отправляться в зону СВО

Дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов, отправляясь в зону СВО, часто ограничиваются тыловыми подразделениями и спустя полгода возвращаются с удостоверением ветерана, заявил боец ВС РФ Павел Губарев.
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