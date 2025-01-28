Боец ВС РФ Губарев заявил, что дети элиты стали массово отправляться в зону СВО

Зоя Гольдштаб Воины России! НАСТОЯЩИЕ ВОИНЫ РОССИИ!ПРИСМОТРИТЕСЬ ПОПРИСТАЛЬНЕЕ В ЭТИХ ОГРЫЗКОВ,ДЕТЕЙ КРЫС, И ДУМАЙТЕ ,КАК ПОСТУПАТЬ С ТАКИМИ.....

Людмила Лепаева Все как всегда теплое местечко ничего нового