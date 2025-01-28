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Боец ВС РФ Губарев заявил, что дети элиты стали массово отправляться в зону СВО

Боец ВС РФ Губарев заявил, что дети элиты стали массово отправляться в зону СВО

Дети высокопоставленных чиновников и бизнесменов, отправляясь в зону СВО, часто ограничиваются тыловыми подразделениями и спустя полгода возвращаются с удостоверением ветерана, заявил боец ВС РФ Павел Губарев.

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Комментарии
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Зоя Гольдштаб
Воины России! НАСТОЯЩИЕ ВОИНЫ РОССИИ!ПРИСМОТРИТЕСЬ ПОПРИСТАЛЬНЕЕ В ЭТИХ ОГРЫЗКОВ,ДЕТЕЙ КРЫС, И ДУМАЙТЕ ,КАК ПОСТУПАТЬ С ТАКИМИ.....
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14 час.
Людмила Лепаева
Все как всегда теплое местечко ничего нового
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2 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Ещё и орден на грудь повесят
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2 час.

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