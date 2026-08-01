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УЕФА может объявить вотум недоверия Инфантино, если он сам не уйдет с поста президента ФИФА. За это проголосуют все 55 стран-членов союза (The Telegraph)

В УЕФА хотят, чтобы Джанни Инфантино подал в отставку с поста президента ФИФА. Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам.

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