Перераспределение земельного участка с увеличением его площади: что важно знать севастопольцам?

В Севастополе существует актуальный земельный вопрос, связанный с увеличением своего участка. Сегодня расскажем о процедуре, которая предусматривает возможность увеличения земельного участка без организации торгов.
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