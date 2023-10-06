Госдума рассмотрит выход России из договора о запрете ядерных испытаний

После вчерашних заявлений Путина о том, что вопрос о возобновлении ядерных испытаний находится в процессе рассмотрения, но окончательное решение еще не принято,,спикер Госдумы Володин сообщил, что на ближайшем Совете Госдумы будет обсуждаться вопрос о выходе России из договора о запрете ядерных испытаний и что выход из этого договора полностью соответствует интересам России.