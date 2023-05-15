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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 мая 2023 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 15 мая 2023 года

Энергия дня пятнадцатого мая две тысячи двадцать третьего года. Числовой код 917 =Беспокойство — это как кресло-качалка, которое лихорадочно движется, но никуда не едет = «Богодержавие — это единственная форма того, что может существовать на этой Планете!» = В Мире Едином каждый берёт на себя работу и обязательство по прохождению своего Пути =Внутренняя Сила заложена в нас Богом - это Божественная Любовь, Любовь Бога к человеку = В страдании нельзя сотворить прекрасную Реальность, где хорошо жить всем = Входя дважды в одну и ту же воду, не забывайте о том, что заставило вас выйти оттуда в первый раз= Вы из разноплановых Галактических Цивилизаций образовали Единый этнос Человечества =Вы находитесь в точке Центра креста Жизни - вы соприкоснулись с Вечностью = Вы те, у кого ключ к завершительному Преображению, к реальности Нового Иерусалима= Вы являетесь домом для всех бактерий, которые живут на вашей коже и внутри вашего тела.

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