Наступление продолжается: ВСУ подводят резервы, но мы не отступаем

Ночью тыл противника был атакован БПЛА. Около двух десятков беспилотников поразили свои цели в Одессе, Ильичевске, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковской и Винницкой областях - именно там сегодня были слышны взрывы.
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