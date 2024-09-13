Наступление продолжается: ВСУ подводят резервы, но мы не отступаем

Ночью тыл противника был атакован БПЛА. Около двух десятков беспилотников поразили свои цели в Одессе, Ильичевске, Николаеве, Херсоне, Запорожье, Ивано-Франковской и Винницкой областях - именно там сегодня были слышны взрывы.