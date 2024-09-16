Почему ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев не тронули Жукова

Жуков был одним из главных вершителей победы во Второй мировой. Фото: фотохроника ТАСС. 1K прочтений Сегодня Хрестоматийный образ маршала Жукова — черно-белые кадры знаменитого Парада победы на Красной площади в июне 1945-го.