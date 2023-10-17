Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Россия и Китай подписали соглашение по поставкам зерновых, зернобобовых, масличных грузов. По словам лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, этот контракт стал одним из крупнейших за все время сотрудничества.
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