Россия и Китай подписали крупнейший контракт на поставку зерновых

Россия и Китай подписали соглашение по поставкам зерновых, зернобобовых, масличных грузов. По словам лидера инициативы «Новый сухопутный зерновой коридор» Карена Овсепяна, этот контракт стал одним из крупнейших за все время сотрудничества.