Жители Самары сообщают о первых штрафах с камер за непристегнутые ремни безопасности

О первых штрафах стали сообщать пользователи социальных сетей.Еще в августе текущего года стало известно о том, что некоторые дорожные камеры в Самаре будут фиксировать нарушения, касающиеся игнорирования ремней безопасности.
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