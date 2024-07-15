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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Хәрби үзенең махсус операциягә китүе турында: Указ чыккач мобилизация буенча киттем

Үз мәнфәгатьләребезне хәзер якламасак, дошман соңыннан монда киләчәк. Бу хакта «Җиңү армиясенә кушыл!» телемарафонында махсус операциядә катнашучы, 430 нчы мотоукчылар полкының психология хезмәте җитәкчесе Андрей Сарбаев сөйләде.

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