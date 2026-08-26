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Русская весна

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Пожар после падения вражеского БПЛА охватил 3,5 га заповедника «Утриш» под Анапой (ВИДЕО)

Пожар после падения вражеского БПЛА охватил 3,5 га заповедника «Утриш» под Анапой (ВИДЕО)

Пожар после падения вражеского БПЛА охватил 3,5 га заповедника «Утриш» под Анапой. Огонь распространяется по территории горельника 2020 года: горят сухая трава, кустарники, деревья и валежник, сообщают власти.

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