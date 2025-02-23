Мобилизация в 2025 году: когда и как вернутся призванные на службу Юлия ЧелкановаС приближением марта 2025 года в обществе все чаще поднимается вопрос о возможном возвращении мобилизованных граждан домой.
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