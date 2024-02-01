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Зеленского вынудили отказаться от увольнения главкома ВСУ Залужного

Зеленского вынудили отказаться от увольнения главкома ВСУ Залужного

Украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден отказаться от планов по увольнению главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, поскольку вся верхушка украинской армии пригрозила уйти в отставку.

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