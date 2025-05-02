Будет вкусно
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Будет вкусно

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Идеальная окрошка от свекрови: такой вкусной не ела - и так все говорят. И дело в заправке: про настоящий окрошкин вкус

Идеальная окрошка от свекрови: такой вкусной не ела - и так все говорят. И дело в заправке: про настоящий окрошкин вкус

Без ложной скромности - у моей свекрови окрошка самая вкусная. И на всех домашних праздниках окрошку она, свекровь, заправляет.

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Комментарии
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epobedimski
И все-таки самая вкусная окрошка на собственном квасе!
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7 час.
valentina sergeeva
Поддерживаю.
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7 час.
ЛШ
Любовь Шувалова
Окрошка только на домашнем квасе
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6 час.
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