Уральские транспортники приспособились к изменениям международных грузоперевозок

С апреля 2022 года логистика грузопотоков претерпела кардинальные изменения. После остановки перевозок в страны ЕС наиболее востребованными (в том числе у предприятий УрФО) стали восточное и южное направления: Китай и Турция.
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