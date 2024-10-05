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Алишер Усманов «раскатал» в суде Гамбурга немецкий телеканал ARD и инициатора допингового скандала против России Хайо Зеппельта

Алишер Усманов «раскатал» в суде Гамбурга немецкий телеканал ARD и инициатора допингового скандала против России Хайо Зеппельта

Avia.pro - СМИ Алишер Усманов сделал это снова, и на этот раз его победа триумфальна не только на спортивной арене, но и в залах немецкого правосудия.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
Я слышала от человека, который с ним общался, что Усманов невероятно эрудированный человек, который обладает феноменальной памятью, цитирует наизусть стихи и поэмы Пушкина, знает много языков, и имеет огромный словарный запас. Так что, с таким интеллектом, он может в любой дискуссии победить кого угодно.
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1 час.
Н
Наталья
Не сомневаюсь в его уме, эрудированности и тд... иначе он не был бы тем, кто есть...важно, на чьей он стороне, какие интересы защищает и чьи ( личные или народные)...какой он видит Россию и место народа в России...пока все не на стороне народа...во главе с &quot;главными&quot;вот в чем проблема...
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15 мин.

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