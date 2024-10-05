Алишер Усманов «раскатал» в суде Гамбурга немецкий телеканал ARD и инициатора допингового скандала против России Хайо Зеппельта

Я слышала от человека, который с ним общался, что Усманов невероятно эрудированный человек, который обладает феноменальной памятью, цитирует наизусть стихи и поэмы Пушкина, знает много языков, и имеет огромный словарный запас. Так что, с таким интеллектом, он может в любой дискуссии победить кого угодно.

Н

Наталья

Не сомневаюсь в его уме, эрудированности и тд... иначе он не был бы тем, кто есть...важно, на чьей он стороне, какие интересы защищает и чьи ( личные или народные)...какой он видит Россию и место народа в России...пока все не на стороне народа...во главе с "главными"вот в чем проблема...