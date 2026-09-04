«Нет жалости к упырям»: Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике

Минобороны России предупредило Киев о начале массированных ударов по энергетике Минобороны РФ Заявление военного ведомства сделано на фоне самой массированной многодневной атаки реактивных дронов «Герань» по военным объектам в Киеве и области.
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