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Вирусный ролик: Ридли Скотт выпустил провальный постапокалипсис

Вирусный ролик: Ридли Скотт выпустил провальный постапокалипсис

Когда мы слышим «фильм Ридли Скотта», то сразу гадаем, что имеется в виду. Это может означать «от режиссёра “Чужого”, “Бегущего по лезвию” и “Марсианина”», а может — от «парня, который зачем-то заставил нас смотреть “Наполеон”, “Гладиатор 2” и “Исход”».

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