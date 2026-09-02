Вирусный ролик: Ридли Скотт выпустил провальный постапокалипсис

Когда мы слышим «фильм Ридли Скотта», то сразу гадаем, что имеется в виду. Это может означать «от режиссёра “Чужого”, “Бегущего по лезвию” и “Марсианина”», а может — от «парня, который зачем-то заставил нас смотреть “Наполеон”, “Гладиатор 2” и “Исход”».