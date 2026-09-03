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От импичмента Трампа до мировой войны: конфликт США и Ирана может не закончиться в 2027 году

От импичмента Трампа до мировой войны: конфликт США и Ирана может не закончиться в 2027 году

Военная операция США против Ирана может растянуться на следующий год, пишет The Wall Street Journal. Однако, как считает политолог Владимир Киреев, полномасштабная война с Тегераном вряд ли возможна – для нее нужны триллионы долларов и более миллиона солдат, а Пентагон против.

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